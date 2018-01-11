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01. 11. 2018

В Броварах взорвался косметический кабинет

В городе Бровары Киевской области в кабинете косметологии на улице Гагарина произошел взрыв. Ожоги первой и второй степеней получили две женщины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"1 ноября в 12.00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в городе Бровары на улице Гагарина в четырехэтажном здании ООО БПК Бровары произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии. Из здания эвакуировали 30 человек.

Cмотрите фотогалерею: В Броварах взорвался косметический кабинет

Пожар полностью ликвидировали, на месте работало 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, поздно вечером 29 октября на улице Ивана Кудри в Печерском районе Киева произошел взрыв. До этого взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина. 

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Источник: korrespondent.net

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