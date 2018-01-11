Франция и Германия сделали заявление по сбитому на Донбассе беспилотнику

МИД Германии в четверг, 1 ноября, обнародовал совместное с Францией заявление, в котором ответственность за уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ возлагается на Россию и сепаратистов.

"Как члены Нормандского формата Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса действия утром 27 октября вблизи от Нижнекрынского в районе, не контролируемом украинским правительством, вблизи от российско-украинской границы. Ответственные за подобные нападения на персонал и оборудование СММ должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, "доказательства, собранные СММ, говорят о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата".

Из-за уничтожения беспилотника наблюдатели ОБСЕ не смогли вести мониторинг в районе, где в последние недели наблюдалось движение конвоев через неофициальный пограничный переход между Россией и Украиной.

В документе отмечается, что перед потерей связи дрон обнаружил зенитную установку.

Германия и Франция заявляют, что этот серьезный инцидент нарушает мандат миссии ОБСЕ, одобренный всеми государствами-участницами.

"Россия как участник Минских соглашений и член Нормандского формата несет особую ответственность за обеспечение свободного, безопасного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ и их оборудования", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Напомним, в июле беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов на Донбассе. В сентябре наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником у Мариуполя.

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Источник: korrespondent.net