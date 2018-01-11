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01. 11. 2018

Расстрел синагоги в США: стрелок не считает себя виновным

Подозреваемый в стрельбе в синагоге Питтсбурга 46-летний Роберт Бауэрс, заявил в суде, что не признает себя виновным. Как сообщает Reuters, Бауэрса обвиняют по 44 пунктам, включая преступления на почве ненависти и преступления с использованием огнестрельного оружия.

"46-летний Роберт Бауэрс мало говорил в суде. Он сказал только, что понял обвинение против него, но считает себя невиновным", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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