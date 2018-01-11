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01. 11. 2018

Премьер-министр Чехии отклонил миграционный пакт ООН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отклонил миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. "Мне не нравится этот пакт", - заявил он, выступая в нижней палате парламента страны в четверг, 1 ноября.

Бабиш намерен предложить Чешской социал-демократической партии последовать примеру Австрии и Венгрии, отказавшихся от участия в договоре. Никому, кроме самой Чехии, "нельзя решать, кто живет и работает" в стране, добавил он.

В сентябре председатель социал-демократов, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выступил в поддержку документа, инициированного ООН. Этот пакт является лишь декларацией о намерениях, подчеркнул Гамачек.

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" планируется официально принять на конференции в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В их числе - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

Ранее сообщалось, что Австрия вслед за США и Венгрией выйдет из глобального пакта ООН о миграции.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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