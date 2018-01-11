Госбюджет недополучил 17 млрд доходов

Доходы государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2018 года недовыполнены относительно плана на 17,5 млрд грн, или на 2,3%. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 1 ноября, данные Государственной казначейской службы.
Вместе с тем в октябре 2018 года доходы госбюджета составили 72,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн (1,8%) выше планового показателя.
По сравнению с октябрем-2017 доходы госбюджета за прошлый месяц увеличились на 10,8 млрд грн, или на 17,6%, тогда как поступления от доходов в госбюджет за 10 месяцев этого года превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 99,9 млрд грн, или на 15,4%.
Также налоговые поступления за 10 месяцев 2018 года превысили показатель за аналогичный период 2017 года на 17% и составили 312,5 млрд грн, при этом этот показатель остался в рамках плана (+0,4%). Таможенные поступления в январе-октябре-2018 превысили прошлогодний показатель за аналогичный период на 13% и остались в рамках плана, составив 275,6 млрд грн.
В октябре поступления по налогам составили 26,6 млрд грн, что на 25% превышает прошлогодний показатель, но на 2,9% меньше плана. Таможенные поступления за прошлый месяц достигли 35,5 млрд грн, превысив на 23% поступления в октябре-2017 и на 11,9% план.
В целом октябрьский план по ГФС был перевыполнен на 5%, а к октябрю прошлого года прирост составил 23,9%.
В целом общий фонд госбюджета за январь-октябрь-2018 был недовыполнен по доходам к плану на 2,1% и получил 673,1 млрд грн. В том числе в октябре общий фонд был перевыполнен на 4,8% при поступлениях 64 млрд грн.
Тем временем доходы местных бюджетов в октябре этого года к аналогичному периоду минувшего года возросли на 10% - до 22,2 млрд грн, при этом указанная сумма на 14% выше ожидаемых показателей, свидетельствуют данные ГКСУ.
Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в октябре увеличились к октябрю-2017 на 25,9% - до 19,9 млрд грн, указывает ведомство.
Напомним, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь дефицит общего фонда госбюджета составил семь миллиардов.
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Источник: korrespondent.net
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