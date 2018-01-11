В порту Мариуполя Донецкой области арестовали более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно "национализирован" сепаратистами "ЛНР". Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что продукция захваченного Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.

По словам Луценко, лица, причастные к перевозке данной продукции, будут привлечены к уголовной ответственности "за финансирование терроризма".

Генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "нашим ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе арестовали тонны продукции из "ЛНР"

Напомним, сегодня Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Под них, в частности, попала треть состава Рады.

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Источник: korrespondent.net