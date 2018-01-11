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01. 11. 2018

В ВСУ из 50 пойманных на коррупции посадили троих

С начала 2018 года 50 представителей ВСУ обвинили в совершении коррупционных правонарушений. Из них лишь трое получили тюремные сроки. Об этом на брифинге в четверг, 1 ноября, заявил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции МО Украины Станислав Коношук. Военное телевидение Украины опубликовало его выступление на канале в YouTube.

По его словам, на данный момент приговоры вынесли относительно 26 человек. Из них 20 были осуждены.

"В ВСУ подтверждено информацию в отношении 50 лиц, совершивших коррупционное уголовное правонарушение. 18 военнослужащих разоблачены на получении взятки, а 16 - за злоупотребление властью. По 26 лицах есть приговоры суда, из них осуждено 20, лишили свободы трех. А на 15 человек наложен штраф. К 11 лицам применены дополнительные виды наказания, а именно: по трем - лишение военных званий по решению суда", - отметил Коношук.

Больше всего количественных коррупционных нарушений, по его словам, зафиксировано именно в сфере деятельности военных комиссариатов и в закупках.

"С начала 2018 года проведены проверки по фактам нарушения антикоррупционного законодательства", - добавил он.

Также Коношук рассказал, что около 17% украинских военнослужащих не прошли проверку на полиграфе. 

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Источник: korrespondent.net

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