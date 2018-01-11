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01. 11. 2018

Осужденный в Беларуси журналист сбежал в Украину

Белорусский журналист Дмитрий Галко, осужденный у себя на родине к четырем годам лишения свободы за "нападение на милиционера", выехал в Украину. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Радио Свобода.

Эту информацию также подтвердил отец журналиста.

Сам Дмитрий Галко опубликовал в соцсети пост, в котором передал привет "с воли" и назвал обвинения против себя сфальсифицированными.

На снимке он изображен на фоне моря с ребенком на руках.

"Этому малышу я пока больше нужен, чем вам", - подписал снимок Галка.

Дмитрия Галко, известного по сотрудничеству с изданием Белорусский партизан, приговорили к 4 годам лишения свободы за "нападение на милиционера". 

Напомним, Дмитрий Галко был в числе иностранных журналистов, которых в 2014 году похитили в Славянске. Позже журналисты были отпущены.

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Источник: korrespondent.net

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