Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 02:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
02. 11. 2018

Более ста человек задержали во Франции за беспорядки на Хэллоуин

Сотрудники французской полиции задержали 116 человек в ходе беспорядков во время празднования Хэллоуина, сообщают местные СМИ.

Погромы и беспорядки произошли в ряде городов страны, в частности, в Лионе, Тулузе, Рене и Нанте. Участники беспорядков поджигали автомобили и мусорные урны, а также агрессивно вели себя в отношении стражей порядка.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер отметил, что праздник Хэллоуин - это "не повод для разбоя". Он подчеркнул недопустимость нападений на сотрудников полиции.

В ночь на четверг для обеспечения безопасности были задействованы около 15 тысяч полицейских. "Я приветствую и поддерживаю действия наших сил безопасности, которые были мобилизованы в эту ночь", - подчеркнул министр.

Ранее в Киеве прошел парад "зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин.

Макияж на Хэллоуин 2018: как сделать правильный грим

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.