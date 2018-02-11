Меркель рассказала, почему решила уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свой отказ возглавлять партию Христианско-демократический союз, лидером которой она была 18 лет, желанием дать возможность другим людям взять на себя ответственность. Об этом она сказала 1 ноября во время общения со студентами в Киеве, передает Европейская правда.

"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Пора сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность", - сказала Меркель.

Она отметила, что у ее партии по-прежнему больше всех приверженцев в стране, однако результаты минувшим выбров были "не такими хорошими, которые бы мы хотели".

Среди причин снижения популярности политсилы Меркель назвала споры по вопросам по миграционной политики в блоке ХДС/ХСС.

"Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на должности до конца срока, но потом не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам подготовить партию к следующим выборам", - пояснила канцлер ФРГ.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net