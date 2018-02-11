Президенту Туркмении подарили золотую штангу

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания кабинета министров страны продемонстрировал членам правительства свой навык поднятия штанги.

Как пишут местные СМИ, на заседании обсуждалась подготовка к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который проходит в республике с 1 по 10 ноября. В ходе собрания главе государства были вручены приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки, а также символический стержень штанги.

Бердымухамедов продемонстрировал собравшимся свои спортивные навыки, подняв позолоченный гриф над головой, после чего вернул стержень на место.

Действия главы государства члены правительства встретили бурными аплодисментами.

Отметим, прошлым летом в Туркменистане опубликовали видео, на котором Бердымухамедов проверил боеготовность армии, при этом выглядел как герой боевика конца 80-х.

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Источник: korrespondent.net