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02. 11. 2018

ЦИК перенесла местные выборы на Донбассе

Центральная избирательная комиссия своим решением в четверг, 1 ноября, отложила выборы в двух объединенных территориальных общинах Донецкой области из-за угрозы терактов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ведомстве пояснили, что 18 октября получили письмо от Донецкой областной госадминистрации о невозможности обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в двух территориальных общинах. Речь идет о Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборах в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области.

В связи с этим ОГА просила "до стабилизации ситуации" отсрочить выборы, запланированные на 23 декабря. "Рассмотрев указанное письмо и другие документы, комиссия констатировала достаточность оснований для установления невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеупомянутых местных выборов", - отметили в ЦИК.

Ранее в ЕС сделали заявление по "выборам" в "ЛДНР".

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Источник: korrespondent.net

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