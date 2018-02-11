Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 05:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
02. 11. 2018

Санкции РФ. В БПП объяснили отсутствие Порошенко

Председатель фракции партии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов прокомментировал санкционный список Кремля и отметил, что президенту РФ Владимиру Путину было бы невыгодно распространять санкции на президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Герасимов подчеркнул, что в списке присутствует почти вся команда президента Украины: члены Администрации президента, дипломаты, главы парламентских делегаций в европейских институтах.

"Очень много вопросов задают, почему там нет фамилии президента Украины, но, как вы знаете, в соответствии с международной практикой глав государств и правительств не включают в санкционные списки. Если бы Россия это сделала, то это был бы выстрел себе в ногу - они открыли бы путь для включения Владимира Путина в списки лиц, к которым применены международные санкции", - отметил он.

Герасимов добавил, что введение санкций Россией - это предвыборная технология для влияния на результаты выборов в Украине. "Санкционный список, который составили в Кремле в отношении украинских политиков, является операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами", - добавил он.

Он отметил, что в санкционном списке есть и очень много достойных людей, для которых это признание их заслуг перед Украиной.

Ранее невключение Порошенко в санкционный список прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - сказал он.

Как сообщалось, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Сам Порошенко и принадлежащие ему компании под санкции не попали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.