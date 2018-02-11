Заболеваемость корью в Украине выросла в семнадцать раз

Количество случаев заболеваемости корью за январь-сентябрь 2018 года возросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.
"Заболеваемость корью в Украине постоянно растет: только за последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч. За девять месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 17 раз", - говорится в сообщении.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе продолжается вспышка кори. Сейчас Украина стала сомнительным лидером региона по распространению заболевания корью.
По оперативным данным, по состоянию на 26 октября 2018 г. в Украине заболели корью 35 233 человека, в частности 21 468 детей и 13 765 взрослых.
Заболеваемость по Украине является неравномерной. Самые высокие уровни заболеваемости корью наблюдаются в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской. С начала года от осложнений кори умерли 15 человек: 11 детей и 4 взрослых.
Ранее в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик из села Страбичево.
Также сообщалось, что в школе села Рукшина Черновицкой области корью заболели 45 детей и одна беременная учительница.
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Источник: korrespondent.net
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