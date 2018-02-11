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02. 11. 2018

На месте крушения самолета в Индонезии нашли обломок шасси

Спасатели, которые проводят поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета в Индонезии, обнаружили еще один фрагмент. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает AFP.

"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета", - сказано в сообщении.

#BREAKING Piece of crashed Indonesian jet's landing gear found: official pic.twitter.com/6haHxGYr4B

— AFP news agency (@AFP) 1 ноября 2018 г.

Ранее индонезийские спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737.

Также была названа возможная причина крушения самолета в Индонезии.

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Источник: korrespondent.net

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