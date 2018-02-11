Итоги 01.11: Приезд Меркель и санкции России

Россия ввела ответные санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.
Меркель приехала в Киев на встречу с Порошенко
Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, прибыла в Киев и сразу отправилась на встречу с президентом Петром Порошенко.
Ожидается, что Меркель и Порошенко обсудят ситуацию на востоке Украины, а также ситуацию в Крыму и на Азовском море. Речь будет идти также об отношениях двух стран и помощь Германии в евроатлантической интеграции Украины.
В Мариуполе арестовали тонны продукции из "ЛНР"
В порту Мариуполя Донецкой области арестовали более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно "национализирован" сепаратистами "ЛНР". Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что продукция захваченного Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.
Украина начала ракетные стрельбы возле Крыма
В Херсонской области в четверг, 1 ноября, на Государственном испытательном полигоне Ягорлык начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечено, что к проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.
Названо число украинцев, выехавших из страны в 2018 году
С начала года из Украины выехали 600 тысяч человек - это втрое больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Украинском католическом университете в четверг, 1 ноября.
"Сегодня все плачут, что нет рабочей силы, потому что, мол, украинцы выезжают за границу. Я хочу, чтобы вы знали цифры. Это неправда, что миллионы украинцев покинули страну", - заявил он.
Бизнес Порошенко не попал под санкции России
Украинский президент Петр Порошенко и его компании не попали в список санкций, которые ввела Россия в четврег, 1 ноября.
Под санкции попал и сын президента - Алексей Порошенко. Однако компания Порошенко Roshen, одна из фабрик которой зарегистрирована в Липецке, под санкции не попала. Также не попали под санкции и другие компании президента, в частности 5 канал, Международный инвестиционный банк и страховая компания Країна.
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Источник: korrespondent.net
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