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02. 11. 2018

Сутки в ООС: один погибший, двое раненых

За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты один раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

За прошедшие сутки противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Чермалыка.

"С начала текущих суток противник три раза обстрелял наши позиции - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Напомним, за сутки 31 октября сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли о готовности открыть новые офисы на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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