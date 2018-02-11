В США впервые за пять лет заключенного казнили на электрическом стуле

В США впервые с 2013 года заключенного казнили на электрическом стуле. Об этом в четверг, 1 ноября, пишет USA Today.

Смертный приговор привели в исполнение в тюрьме штата Теннеси.

Казнен Эдмунд Загорски, которого в 1983 году признали виновным в убийстве двух человек, которые хотели купить у него наркотики.

По данным СМИ, смертная казнь в настоящее время разрешена на территории 31 штата в США.

Ранее в Египте приговорили к смертной казни 17 человек по обвинению во взрывах в церквях.

Также в штате Теннеси впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор.

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Источник: korrespondent.net