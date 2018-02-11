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02. 11. 2018

В Ровенской области лесовоз протаранил два авто

В Ровенской области на 279 километре автодороги Киев-Ковель в четверг, 1 ноября, случилась смертельная авария с участием лесовоза и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели установили, что в результате столкновения трех автомобилей один из них загорелся.

В аварии погибли два человека и один получил травмы, его в тяжелом состоянии госпитализировали в травматологическое отделение КУ Сарненская районная больница.

Причины возникновения данного происшествия устанавливают правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области лесовоз протаранил два авто

Ранее возле Тернополя легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение. Транспортное средство разорвало пополам.

Также сообщалось, что во Львовской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись автомобиль и микроавтобус.

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Источник: korrespondent.net

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