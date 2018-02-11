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02. 11. 2018

Вступил в силу безвизовый режим Украины с Катаром

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований вступило в силу в пятницу, 2 ноября. Об этом ранее сообщил Департамент консульской службы МИД на своей странице в соцсети Facebook.

В соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Также сообщается, что граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Напомним, соглашение о взаимной отмене визовых требований Украина и Катар подписали в марте 2018 года.

Ранее Украина договорилась об упрощении визового режима с Кувейтом.

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Источник: korrespondent.net

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