Мексика впервые за десять лет импортировала нефть из США - СМИ

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex впервые более чем за десять лет импортировала партию нефти из США. Об этом со ссылкой на источники в энергетическом секторе сообщило в четверг, 1 ноября, издание El Universal.
Отмечено, что судно с 348 тыс. барр. легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус. Всего в ноябре в Мексику должны поставить минимум четыре партии легкой нефти по 350 тыс. барр.
Гендиректор мексиканской госкомпании Карлос Тревино Медина ранее отмечал, что «легкая сырая нефть нужна стране», так как ее производство компанией упало на 17% за последние шесть лет из-за сокращения резервов.
Известно также, что контракт на поставку нефти из США в Мексику был подписан в конце октября.
Ранее стало известно, что Министерство обороны США направит дополнительно 5000 военных на границу с Мексикой.
Перед этим сообщалось, что к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.
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Источник: korrespondent.net
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