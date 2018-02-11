Паспорта украинцам в Болгарии продавали за криптовалюту

В Генпрокуратуре Болгарии заявили, что за выдачу гражданства и паспортов страны украинцы, молдаване и македонцы платили чиновникам в криптовалюте. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщило издание NOVA.
В частности, отмечено, что за махинации с выдачей болгарских паспортов были арестованы руководитель болгарского Госагентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев, генеральный секретарь Красимир Томов и сотрудник ведомства Марк Стойов.
"Петр Харалампиев, Красимир Томов и Марко Стойов арестованы за махинации с выдачей болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии", - сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.
Генпрокурор также ответил адвокатам арестованных, которые утверждают, что у правоохранителей нет доказательств несанкционированных платежей, сказав: "Подкуп был в криптовалюте, у нас есть доказательства".
Между тем вице-премьер-министр Болгарии Валерий Симеонов заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала в агентстве.
Ранее стало известно, что в Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии.
Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, снятое в консульстве Венгрии, на котором новые украинцы под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают паспорта. Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.