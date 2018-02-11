США вывели из-под "нефтяных" санкций восемь стран

США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана. Об этом сообщае Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.
Отмечается, что в эту группу также входит Китай, но переговоры с ним еще продолжаются. Остальные четыре государства не были названы.
Освобождение от санкций предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье, сказал чиновник. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт нефти из Ирана.
Ожидается, что госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщит об освобождениях от санкций в пятницу, 2 ноября.
Ранее стало известно, что Мексика впервые за десять лет импортировала американскую нефть.
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Источник: korrespondent.net
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