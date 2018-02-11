В Донецкой области за рэкет задержан экс-нардеп "Вася Картавый"

В Донецкой области правоохранители задержали двух рэкетиров, которые с оружием напали на военнослужащего. Одним из них оказался бывший народный депутат Василий Стельмашенко по кличке "Вася Картавый", сообщает в пятницу, 2 ноября, пресс-служба областной полиции.
В частности, оперативники установили, что 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, что за аренду лодки нужно платить им.
"Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной. При этом старший представился местным криминальным авторитетом по имени "Вася Картавый". Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами: "Я вас здесь всех положу". В это время работа предприятия была парализована. Однако пострадавший дал отпор подозреваемым, и они ушли, пригрозив ему дальнейшей расправой", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество у дебоширов нет.
"Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, где он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП. По имеющейся информации, мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - сепаратист, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях", - доложили в полиции.
Нападение на офицера правоохранители квалифицировали по статье хулиганство, совершенное с применением оружия. Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к другим уголовным преступлениям.
Ранее в Харьковской области СБУ задержала членов группировки рэкетиров, которая терроризировали местных предпринимателей, прикрываясь городской ассоциацией ветеранов АТО.
Также сообщалось, что в Житомирской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса.
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Источник: korrespondent.net
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