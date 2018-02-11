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02. 11. 2018

В Крыму выпустили из СИЗО трех украинских рыбаков

Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на аппарат омбудсмена полуострова.

"Он вышел на свободу вчера в восемь вечера. Виктору Новицкому изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, меру пресечения - с содержания под стражей на подписку о невыезде - изменили еще двоим украинским рыбакам, задержанным в сентябре за незаконное пересечение границы.

"Член исполнительного совета Европейского института омбудсмена Нина Карпачева решила проблему материального обеспечения украинцев на территории Крыма", - сказали в аппарате омбудсмена.

Как известно, 30 октября Украина и Россия отпустили по семь задержанных моряков. Экипаж судна Норд уехал в Крым, а часть рыбаков судна ЯМК-0041 вернулись на материковую Украину.

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Источник: korrespondent.net

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