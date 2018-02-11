ОБСЕ: Киев должен усовершенствовать закон о языках

Власти Украины должны привести к международным стандартам закон о языках, принятый парламентом в первом чтении. Об этом в интервью РИА Новости заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

"Этот закон не принят, он только прошел первое чтение, и я уже общался на высоком уровне с украинскими властями. По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с меньшинствами", - сказал Заньер.

Он выразил надежду, что украинские власти будут действовать в этом направлении. "Мы также отметили, что в законопроекте содержится, своего рода, оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов и т.д. Мы обычно не рекомендуем такой подход", - добавил он.

"Как нам кажется, законодательство, касающееся языка и т.д., должно быть чем-то естественным, оно должно содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь, скорее, за счет позитивных средств и стимулов. Так что… в этом вопросе мы ведем дискуссию с властями страны", - отметил он.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Новый закон о госязыке предусматривает штрафы и уголовную ответственность за его нарушение.

В России заявили, что данный закон нарушает украинскую Конституцию.

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Источник: korrespondent.net