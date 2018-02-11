Погода на выходные: похолодание, местами дожди

На выходных, 3 и 4 ноября, в большинстве регионов страны похолодает, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 3 ноября, на большей части территории страны будет сухо. Дожди пройдут в Луцке, Ровно и Тернополе. Температура на востоке ночью около 0 градусов, днем 9-14 градусов тепла. В западных областях и на крайнем юге страны днем воздух прогреется до +18. В северных областях до +8 ночью и до +13 днем, в центре до 8 градусов тепла ночью и до +13 днем.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью +5-7 градусов, днем +10-12 градусов.

В воскресенье, 4 ноября, синоптики прогнозируют осадки на западе, севере, частично в центре и на востоке страны. На юге будет сухо.

На западе и юге страны днем воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля днем и до +6-8 градусов ночью. На севере, в центре и востоке Украины ожидается от 9 до 13 градусов тепла в дневное время суток и +3-7 ночью.

В Киеве в воскресенье пройдет дождь, ночью до +8 градусов, днем - 11-13 градусов тепла.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ноябрь.

Напомним, на этой неделе в Украине будет преимущественно облачно, местами температура достигнет +21 градуса.

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Источник: korrespondent.net