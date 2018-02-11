Киев направил Facebook запрос из-за масштабной утечки данных украинцев

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис американской компании Facebook из-за сообщений об утечке данных 257 тысяч ее пользователей, среди которых много украинцев. Об этом чиновник сообщил в пятницу, 2 ноября, на своей странице в Facebook.

"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил", - отметил замминистра.

Ранее в СМИ сообщалось о публикации хакерами в открытом доступе данных о 257 тысячах пользователей. Кроме того, в 81 тыс. аккаунтов были доступны даже личные сообщения.

"Наиболее активно представлена ​​Украина - 47 тысяч пользователей", - заявил журналистам глава службы обеспечения безопасности британской компании Digital Shadows Ричард Голд.

По его словам, всего на сайте было почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и стран СНГ.

Ранее соцсеть Facebook в Великобритании оштрафовали на 500 тысяч фунтов (около 644 тысяч долларов) за сотрудничество с британской компанией Cambridge Analytica, приведшее к утечке персональных данных пользователей.

Также сообщалось, что хакеры получили доступ к 29 млн аккаунтов социальной сети Facebook.

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Источник: korrespondent.net