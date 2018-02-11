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02. 11. 2018

НБУ объяснил, почему цены растут быстрее прогноза

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на текущий год с 8,9% до 10,1% из-за стремительного роста мировых цен на энергоресурсы и пшеницу, а также более существенного, чем ожидалось, роста зарплат в Украине. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Регулятор считает, что расширение потребительского спроса, высокие темпы роста зарплат, недавнее стремительный рост цен на нефть - все эти факторы будут отображаться на потребительской инфляции и в следующем году.

"В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее. Если в июле Национальный банк прогнозировал вхождения инфляции в целевой диапазон (5% +/- 1 п.п.) в конце 2019 года, то сейчас ожидается, что к концу следующего года инфляция снизится до 6,3%", - говорится в сообщении.

Регулятор прогнозирует, что инфляция войдет в пределы целевого диапазона в первом квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки, считают в Нацбанке.

Отметим, с началом осени рост цен в Украине резко ускорился. Потребительские цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 5,6%. В годовом измерении инфляция снизилась до 8,9%.

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Источник: korrespondent.net

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