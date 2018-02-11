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02. 11. 2018

В Ирпене школьница выпала из маршрутки

В Ирпене Киевской области из салона маршрутки на ходу выпала школьница. Инцидент произошел на маршруте №7, сообщает местное издание Заря Приирпенья в пятницу, 2 ноября.

"В салоне на ходу открылась дверь, в результате чего выпала на дорогу пассажирка - 10-классница Ирпенской школы", – сообщает СМИ.

Девушку госпитализировали на карете скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

В Каменском на ходу из маршрутки выпала женщина

Ранее в Киеве из маршрутки вытолкали пассажира, который потом умер от удара.

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Источник: korrespondent.net

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