В дорожно-транспортном происшествии, случившемся вечером 1 ноября на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области, погибли два брата. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

По информации полиции, 24-летний водитель BMW-520 не справился с управлением и въехал в автомобиль ЗИЛ-131, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения легковое авто загорелось. Водитель грузовика, в свою очередь, в результате удара потерял управление, из-за чего машина съехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковы Chevrolet Nubira.

Очевидцы происшествия успели извлечь из горящего BMW водителя, однако несмотря на принятые медиками реанимационные мероприятия от полученных травм и ожогов он скончался в карете "скорой". Пассажир BMW, 20-летний родной брат водителя, погиб в транспортном средстве.

Водителя Chevrolet Nubira госпитализировали в травматологическое отделение, угрозы его жизни нет.

Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал, при медицинским освидетельствования алкоголя в его крови не обнаружено.

Cмотрите фотогалерею: ДТП на Ровенщине: в BMW сгорели два брата

Напомним, ранее сегодня в Киеве водитель Citroen протаранил дорожный пост полиции, после чего его авто перевернулось.

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Источник: korrespondent.net