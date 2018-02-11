В Мелитополе на ул. Интернационалистов в пятницу, 2 ноября, в Toyota Camry взорвался газовый баллон. Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

Отмечается, что за несколько минут машина практически полностью сгорела.

Водитель бросил автомобиль на проезжей части и сбежал. Его поисками занимаются правоохранители.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Cмотрите фотогалерею: В Мелитополе в автомобиле на ходу взорвался газовый баллон

Ранее в Тернополе взорвался газовый баллон в автомобиле такси.

Также сообщалось, что в центре Одессы взорвался припаркованный автомобиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net