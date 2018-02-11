Бойня в Керчи: в больницах остаются десять пострадавших

В больницах аннексированного Крыма остаются на стационарном лечении десять пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи 17 октября. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день на стационарном лечении десять пострадавших из 26 госпитализированных сначала в крымские больницы. Трое в состоянии средней тяжести, состояние остальных легкое", - сообщила собеседница агентства.

Накануне в Крыму сообщили, что завершили выплаты по 500 тысяч российских рублей пострадавшим от взрыва в колледже Керчи, всего было выплачено 26 млн рублей.

Ранее стало известно, что из больниц Крыма выписали пять пострадавших во время бойни в керченском колледже.

Напомним, студент Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье теракт, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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Источник: korrespondent.net