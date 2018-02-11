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02. 11. 2018

В "ДНР" заявили, что сбили пять украинских беспилотников

Всамопровозглашенной "ДНР" заявили, что в течение минувшей недели сбили пять беспилотников украинских военных. Об этом заявил в пятницу, 2 ноября, представитель командования "ДНР" Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

 

"За прошедшую неделю средствами ПВО "ДНР" зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время полета над территорией нашей "республики", - заявил он.

Басурин утверждает, что летательные аппараты были оснащены зажигательными боеприпасами. 

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net

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