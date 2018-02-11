Московского патриархата в Украине больше нет - Константинополь

Существование в Украине УПЦ Московского патриархата практически прекратилось с момента отмены Константинопольским патриархатом 11 октября акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. Об этом заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов, сообщает в пятницу, 2 ноября, ВВС Украина.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению синода, являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата по своему дальнейшему функционированию и существованию в перспективе предоставления автокефалии православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ.

По его словам, в Украине не смогут канонически существовать две православные церкви.

"Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь", - подчеркнул Иов.

Ранее в УПЦ КП заявили, что принимать участие в объединительном Соборе смогут только те, кто обратился ко Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе, что исключает присутствие на Соборе главы УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Накануне также патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение "острова свободы", которым он считает Русскую православную церковь.

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Источник: korrespondent.net