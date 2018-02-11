В ДНР заявили о "наблюдателях" из 14 стран на будущих "выборах"

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что ожидают присутствие "более 30 представителей 14 стран" в качестве "иностранных наблюдателей" на "выборах". Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя "ЦИК ДНР" Ольгу Позднякову.

По информации агентства, из них четыре "наблюдателя" – представители Российской Федерации.

"Все они являются политическими деятелями", - цитирует РИА Новости Позднякову.

Кто остальные "наблюдатели" и какие страны представляют, агентство не уточняет, делая отсылку к более раннему заявлению Поздняковой о том, что "представители 50 стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, выразили желание участвовать в выборах "главы" и "депутатов ДНР"".

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко . В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Киев, ЕС, США назвали готовящиеся "выборы" противоречащими минским соглашениям и призвали отказаться от них.

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Источник: korrespondent.net