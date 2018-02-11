В ООН подсчитали, сколько Украина тратит на борьбу с домашним насилием

Борьба с последствиями домашнего насилия ежегодно обходится Украине в не менее 200 млн долларов. Об этом заявил представитель фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) Павел Замостьян на пресс-конференций в пятницу, 2 ноября.
"Для общества эта проблема (домашнее насилие) имеет конкретное экономическое выражение. Насилие в Украине, по нашим оценкам, стоит ежегодно более 200 млн долларов. Это те средства, которые тратит ежегодно и жертва, и государство на реагирование и, возможно, эта сумма далеко недооценена, поскольку небольшая часть - только 10% - обращается за помощью, а, следовательно, имеет шанс ее получить", - отметил Замостьян.
Кроме того, по его словам, государство работает над изменением в системе реагирования и предотвращения насилия, что также требует больших средств.
При этом Замостьян добавил, что, кроме экономического, также является большим и моральный, а также психологический аспекты домашнего насилия.
"К насилию мы все еще относимся толерантно, поскольку 9% мужчин считает, что побить женщину - то нормально", - уточнил эксперт.
Ранее в Октябрьском районном суде Харькова состоялись прения по делу родителей, ребенок которых умер от голода и пыток.
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Источник: korrespondent.net
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