В Николаевской области в пятницу, 2 ноября, неизвестные совершили разбойное нападение на маслозавод в городе Баштанка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, четверо неизвестных мужчин ворвались в помещение проходной маслозавода, избили охранника с женщиной-лаборантом, связали их, а после - распилили сейф и забрали более 200 тысяч гривен.

Известно, что о происшествии в полицию около 4:00 сообщил пострадавший охранник.

"Убегая, нападавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области неизвестные ограбили маслозавод, избив работников

Указано, что Баштанский отдел полиции ГУНП в Николаевской области начал уголовное производство по статье разбой.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают вооруженного мужчину, который ограбил кредитное учреждение в Шевченковском районе.

Напомним, по данным полиции, в текущем году в Украине на 30% уменьшилось число грабежей и на 8% - уличных преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник: korrespondent.net