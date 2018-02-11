Давно на крючке КГБ? Шпионский скандал с Трампом

За Дональдом Трампом следила еще Чехословацкая разведка в 80-х годах прошлого века.
Такую информацию подтверждают архивные документы и показания бывших сотрудников Службы государственной безопасности Чехословакии (StB), пишет британская газета The Guardianи чешский журнал Respekt.
Кто и зачем следил за Трампом?
Шпионская операция
В 1977 году Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой, уроженке чешского города Злин. Первые документы о семье Трампа в StB датированы 1979 годом. Тесть Трампа как конспиративный осведомитель регулярно сообщал разведке о визитах дочери в Чехословакию, а также о карьере зятя в Нью-Йорке. Он работал на Службу госбезопасности до падения коммунистического режима.
Бывший сотрудник Службы госбезопасности Властимил Данек подтвердил, что разведка интересовалась Трампом. “Он был бизнесменом, у него было много контактов, в том числе в политических кругах США”, — сказал бывший разведчик.
Он сообщил журналистам, что интерес к Трампу проявляли и в штаб-квартире спецслужбы в Праге.
Чехословацкая разведка активизировала свою работу в отношении Трампа в конце 1980-х годов, чтобы получить сведения о высших эшелонах власти США. Это произошло после того, как в 1987 году Трамп посетил СССР, а вскоре объявил о планах баллотироваться в президенты США. Тогда Трамп так и не выдвинул свою кандидатуру на выборах.
"Трамп был для нас чрезвычайно интересен. Он был бизнесменом, у него было много связей, в том числе и среди политиков. Мы сфокусировались на нем, мы знали, что у него большое влияние. У нас была информация, что он хотел бы в будущем стать президентом", - цитирует Данека Guardian.
Что узнали от Трампа
В октябре 1988 года, незадолго до выборов в США, в Чехословакию приехала Ивана Трамп, которая рассказала отцу, что следующим президентом станет Джордж Буш-старший. Тесть Трампа передал эти сведения тайной полиции. В январе 1989 года лейтенант StB Питер Сури составил отчет о том, что Ивана Трамп узнала о предстоящей победе Буша, поскольку вошла в высокие политические круги.
Сури предложил продолжать поддерживать связь с ее отцом для получения новой информации о политике и экономике США, а также об американских разведывательных службах. Питер Сури подтвердил журналистам подлинность отчета, но отметил, что лично не занимался Трампом — это была работа его коллег.
Причем здесь КГБ?
Делилась ли Чехословакия полученными данными с КГБ СССР, неизвестно. Властимил Данек отказался это подтвердить или опровергнуть и не стал раскрывать другие подробности, поскольку “не хочет никаких проблем”. При этом неназванные офицеры StB предположили, что и Москва, и Прага стремились использовать родственников Трампа в интересах разведки. Насколько масштабной была операция КГБ, неясно.
Также не ясно, когда именно КГБ открыл досье на Трампа.
Архивы чехословацкой StB были рассекречены в 1990-х годах, но значительная часть документов была уничтожена к моменту падения коммунистического режима.
Но существуют секретные указания тогдашнего главы КГБ Владимира Крючкова, в которых тот отчитывает своих подчиненных за то, что они недостаточно активно находят потенциально полезных агентов в США.
Крючков направил послание главам резидентур КГБ за рубежом, в котором он прояснил, какие именно личные черты характера потенциального агента могут быть полезны для его вербовки.
Среди прочего, в этом тексте упоминаются коррупция, самовлюбленность, нарциссизм, супружеские измены и плохие навыки аналитического мышления.
Текст был обнародован перебежчиком Олегом Гордиевским. Согласно этим указаниям, КГБ должно было особенно внимательно относиться к людям, успешно занимающимися бизнесом и развивающими политические амбиции, пишет Guardian.
Источник: korrespondent.net
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