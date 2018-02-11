В ЕС прокомментировали санкции России против Украины

В Евросоюзе назвали неоправданным введение правительством России санкций против Украины. Об этом в пятницу, 2 ноября, на своей странице в соцсети Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Следует избегать всех шагов, которые еще больше усугубляют ситуацию и мешают найти решение для восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует журналист заявление.
EU on #Russia's sanctions on #Ukraine: "Rus gov's decision to impose financial measures against Ukr persons & companies is unjustified.All steps that further exacerbate the situation & obstruct finding a solution to the restoration of Ukr's territorial integrity must be avoided."— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 ноября 2018 г.
Напомним, Россия ввела ответные санкции против Украины 1 ноября. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из РФ.
В кабмине России сообщили, что ограничительные меры не носят окончательного характера.
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Источник: korrespondent.net
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