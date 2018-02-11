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02. 11. 2018

В ЕС прокомментировали санкции России против Украины

В Евросоюзе назвали неоправданным введение правительством России санкций против Украины. Об этом в пятницу, 2 ноября, на своей странице в соцсети Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Следует избегать всех шагов, которые еще больше усугубляют ситуацию и мешают найти решение для восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует журналист заявление.

EU on #Russia's sanctions on #Ukraine: "Rus gov's decision to impose financial measures against Ukr persons & companies is unjustified.All steps that further exacerbate the situation & obstruct finding a solution to the restoration of Ukr's territorial integrity must be avoided."

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 ноября 2018 г.

Напомним, Россия ввела ответные санкции против Украины 1 ноября. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из РФ.

В кабмине России сообщили, что ограничительные меры не носят окончательного характера.

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Источник: korrespondent.net

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