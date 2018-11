В ЕС прокомментировали санкции России против Украины

В Евросоюзе назвали неоправданным введение правительством России санкций против Украины. Об этом в пятницу, 2 ноября, на своей странице в соцсети Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Следует избегать всех шагов, которые еще больше усугубляют ситуацию и мешают найти решение для восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует журналист заявление.

EU on #Russia's sanctions on #Ukraine: "Rus gov's decision to impose financial measures against Ukr persons & companies is unjustified.All steps that further exacerbate the situation & obstruct finding a solution to the restoration of Ukr's territorial integrity must be avoided."