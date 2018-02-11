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02. 11. 2018

В Лондоне мужчина с ножом напал на посетителей офиса Sony

В Лондоне неизвестный в пятницу, 2 ноября, напал с ножом на посетителей офиса Sony Music. В результате нападения двое людей были ранены, сообщает Скотланд Ярд в своем микроблоге в Twitter.

Полицейским удалось задержать нападавшего.

"Два человека получили ножевые ранения - их жизни ничего не угрожает. Один человек был арестован", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что не рассматривают инцидент как теракт.

Evacuation @sony hq 😨 pic.twitter.com/xgrwLigiwE

— rachael bee (@rachaelbee1) 2 ноября 2018 г.

Напомним, в конце августа в Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих.

Также в Киеве полицейские задержали мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом.

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Источник: korrespondent.net

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