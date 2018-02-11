В Эстонию прибыли американские истребители

На эстонскую авиабазу Эмари на этой неделе прибыли из США несколько самолетов-истребителей F-15E Strike Eagle и самолетов-заправщиков KC-135.Об этом сообщает американское посольство в пятницу, 2 ноября, не уточнив их количество.
Согласно сообщению, истребители из 492-й эскадрильи на постоянной основе базируются на авиабазе Лейкенхит в Англии. Заправщики дислоцируются в 100-м авиаподразделении самолетов-заправщиков ВВС США в Милденхолле также в Англии.
"Президент США Дональд Трамп и глава МИД Майк Помпео неоднократно выступали с заверениями в твердой приверженности США статье 5 Вашингтонского договора НАТО".
По его словам, "прибытие этих самолетов в Эстонии является очередным примером большого значения, которое мы отводим воздушной обороне, нашей приверженности обеспечению региональной безопасности и поддержке союзников", – отметил временный поверенный в делах посольства США в Эстонии Клиффорд Бонди.
По его словам, прибытие в Эстонию самолетов-заправщиков демонстрирует способность США оказывать поддержку ВВС вдали от постоянных баз, что существенно расширяет зону действий истребителей.
Истребители примут участие в сертификации системы принудительной остановки самолетов BAK-14, предназначенной для остановки воздушных машин, выкатывающихся за пределы взлетно-посадочной полосы. F-15E Strike Eagle проведут также учения с эстонскими наводчиками.
Ранее в Грузию в порт Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО. Они останутся там до 5 ноября для проведения совместных учений с представителями грузинской береговой охраны.
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Источник: korrespondent.net
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