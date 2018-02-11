Украинские студенты прошли тестирование в рамках конкурса "Пищевые технологии 2019"

Проект, организованный благотворительным Фондом Бориса Колесникова, дает возможность активным, мотивированным студентам презентовать собственные инновации, оригинальные идеи, увидеть перспективы выбранной ими профессии.

Конкурс объединил учащихся из 20 крупнейших вузов страны. Они прошли комплексное тестирование по профильным предметам, проверили теоретические знания и творческое мышление. Имена 80 конкурсантов, которые показали лучшие результаты и попали в финал, станут известны в середине ноября. По условиям конкурса «Пищевые технологии 2019», во втором этапе конкурсанты презентуют перед экспертным жюри собственные разработки, проекты, технологические инновации.

По итогу конкурса экспертное жюри назовет авторов тридцати лучших бизнес-идей. Они в январе 2019 года посетят Международную выставку кондитерских изделий ISM 2019 в Кельне. Кроме того, в этом году впервые в рамках образовательного конкурса Фонд выделит пять грантов в размере от $50 тыс. до $100 тыс. на создание собственного бизнеса в Украине.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поприветствовал конкурсантов, пожелал им успехов в интересном и нелегком интеллектуальном состязании. «Проект «Пищевые технологии» объединил будущую элиту страны, сегодняшних талантливых студентов, которые завтра станут ведущими специалистами пищевых предприятий Украины, приведут в Украину зарубежных инвесторов. В этом сезоне конкурса мы даем возможность его победителям не только стать гостями ведущего форума в Германии, но и побороться за финансовый ресурс, чтобы начать карьеру предпринимателя. Уверен, в финале «Пищевых технологий» членов жюри ожидает масса оригинальных идей студентов, необычные бизнес-модели стартапов, инновационные решения производства продукции, хранения и переработки сырья», –отметил Борис Колесников.

Преподаватели и студенты профильных вузов считают, что образовательные конкурсы мотивируют, позволяют получить новые навыки и знания, помогают работать на перспективу и уже сейчас разрабатывать проекты и инновации, которые в будущем принесут пользу украинской пищевой отрасли.

«На конкурсе «Пищевые технологии» талантливая молодежь может заявить о себе, познакомиться с экспертами, получить рекомендации, а победители –возможность увидеть передовые мировые технологии и работу ведущих мировых специалистов. Мы желаем удачи нашим ребятам. Думаю, преподаватели профильных вузов Украины с интересом ожидают результатов тестирования. Прохождение в финал можно считать показателем высокого уровня преподавания и серьезного отношения студентов к учебе», –прокомментировал завершение отборочного этапа директор учебно-научного института перерабатывающих и пищевых производств Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко Вадим Бредихин.

Напомним, сейчас продолжается регистрация студентов для участия в образовательных проектах «Агро 2019» и «Авиатор 2019». Первые отборочные этапы среди студентов аграрных и авиационных технических специальностей состоятся во второй половине ноября. Желающие участвовать в конкурсах могут подать заявку и пройти комплексное тестирование. Победители будут награждены поездкой на крупные отраслевые выставки во Францию.

Источник: korrespondent.net