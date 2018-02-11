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02. 11. 2018

В Черкассах произошла стрельба

В Черкассах на улице Гагарина в пятницу, 2 ноября, произошла стрельба между двумя мужчинами. Об этом в комментарии Korrespondent.net сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

По ее словам, в ходе конфликта между мужчинами в микрорайоне Мытница один из них достал предмет, похожий на пистолет, и совершил несколько выстрелов.

"Патрульные быстро приехали на вызов и задержали в подъезде дома по улице Гагарина одного из участников конфликта. Другой закрылся в квартире. Раненых не было", - рассказала спикер полиции.

Вскоре, по ее словам, на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая теперь занимается указанным делом.

Ранее в центре Бердянска Запорожской области произошла стрельба. Пострадали, по меньшей мере, три человека.

Также сообщалось, что в центре Одессы 35-летний иностранец устроил стрельбу.

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Источник: korrespondent.net

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