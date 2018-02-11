В Константинополе рассказали, как будет называться церковь в Украине

После объединительного Собора и предоставления Томоса новая церковь будет называться Православная церковь в Украине. Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча), сообщает во вторник, 2 ноября BBC Украина.
"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь является единственной. Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. (...) Новая церковь будет называться по-другому - "Православная церковь в Украине", - рассказал он.
Архиепископ Иов также отметил, что на греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии.
"Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - объясняет иерарх.
Он воздержался от ответа на вопрос о том, когда именно будет созван собор, который и образует новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх Варфоломей созовет этот собор, когда посчитает, что время пришло.
Напомним, архиепископ Иов также заявил, что Московского патриархата в Украине больше нет.
Ранее в УПЦ КП заявили, что принимать участие в объединительном Соборе смогут только те, кто обратился ко Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе, что исключает присутствие на Соборе главы УПЦ МП митрополита Онуфрия.
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Источник: korrespondent.net
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