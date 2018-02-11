В Египте расстреляли три автобуса с христианами: семеро погибших

В египетской провинции Эль-Минья неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали христиане. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает спутниковый телеканал Al Arabiya.
По меньшей мере семь человек погибли и 14 человек были ранены. Отмечается, что автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила.
Большинство пострадавших ехали в первых двух автобусах. Третий автобус также был обстрелян, однако его водителю удалось быстро уехать с места обстрела.
Силы безопасности окружили район, ведется поиск стрелявших.
Тем временем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на силовые структуры страны сообщал лишь о пяти пострадавших в результате обстрела.
مصادر أمنية مصرية: اصابة 5 على الأقل في إطلاق نار على حافلة تقل مسيحيين قرب دير الأنبا صمويل بمحافظة المنيا— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 2 ноября 2018 г.
В мае 2017 года в том же районе группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися в паломничество в упомянутый монастырь. Тогда погибли около 30 человек, десятки получили ранения.
Напомним, в апреле 2017 года два взрыва прогремели в апреле 2017 года в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви города Танта погибли 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.
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Источник: korrespondent.net
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