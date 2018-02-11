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02. 11. 2018

В РФ рассказали о будущих встречах Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября будет краткой. Об этом в пятницу, 2 ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

 

"На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная", - сказал Ушаков.

По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается.

"Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", - добавил помощник президента.

Как известно, Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. 

На эти мероприятия также приедет президент Украины Петр Порошенко, но о встречах с Трампом или Путином не сообщалось.

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Источник: korrespondent.net

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