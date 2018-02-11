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02. 11. 2018

США отменили санкции против министров Турции

Министерство финансов США вывело из списка санкций глав двух турецких министерств - внутренних дел и юстиции. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает пресс-служба американского ведомства.

В частности, отмечено, что санкции были отменены в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

В свою очередь Анкара зеркально ответила на отмену США санкций против глав МВД и минюста Турции, сняв ограничения в отношении двух членов правительства США - министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса, передает Anadolu.

Как известно, отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В начале августа Минфин США ввел санкции против Гюля и Сойлу, обвинив их в "серьезных" нарушениях прав человека.

Сообщалось, что турецкая лира упала до рекордно уровня после того, как США ввели санкции против двух турецких министров.

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Источник: korrespondent.net

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