В Харьковской области поймали "банковских" мошенников

В Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у украинцев 350 тысяч гривен. Как сообщили в областной полиции в пятницу, 2 ноября, в результате мошеннических действий пострадали около 70 граждан из разных регионов Украины.

Злоумышленники, действуя по предварительному сговору, отправляли жертве ложное SMS-сообщение о якобы блокировке банковской карты и указывали номер телефона "работника службы безопасности банка", который поможет решить указанную проблему.

"Доверчивые граждане звонили по указанному номеру. В ходе разговора они сообщали мошенникам данные по своим банковским картам, которые были необходимы ворам для безналичного перевода денежных средств. Получив необходимую информацию, злоумышленники снимали деньги с карточки потерпевшего, которые затем перечисляли на банковскую карту другого банка", - сообщили в полиции.

Мошенниками оказались жители Лозовой - ранее не судимые 30-летняя женщина и 25-летний мужчина. На данный момент они задержаны, им сообщено о подозрении и грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате почти 600 миллионов гривен группе должностных лиц банка.

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Источник: korrespondent.net