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02. 11. 2018

Советник Трампа назвал страны из "триумвирата тирании"

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "триумвиратом тирании" и "марионетками социализма", сообщает издание Vox.

"Этот триумвират тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной огромных человеческих страданий", - заявил Болтон.

Он также анонсировал санкции и усиление давления против трех латиноамериканских стран "в самом ближайшем будущем".

Болтон заявил, что эти страны представляют собой "деструктивные силы угнетения, социализма и тоталитаризма" и что теперь они, "наконец, встретили достойного противника" в лице администрации Трампа.

Санкции в отношении Венесуэлы запрещают американским гражданам торговать золотом, экспортированным из этой страны.

США также внесли еще несколько граждан Кубы в уже существующий черный список.

Отметим, сегодня стало известно, что США отменили санкции против турецких министров.

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Источник: korrespondent.net

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