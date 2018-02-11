Советник Трампа назвал страны из "триумвирата тирании"

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "триумвиратом тирании" и "марионетками социализма", сообщает издание Vox.
"Этот триумвират тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной огромных человеческих страданий", - заявил Болтон.
Он также анонсировал санкции и усиление давления против трех латиноамериканских стран "в самом ближайшем будущем".
Болтон заявил, что эти страны представляют собой "деструктивные силы угнетения, социализма и тоталитаризма" и что теперь они, "наконец, встретили достойного противника" в лице администрации Трампа.
Санкции в отношении Венесуэлы запрещают американским гражданам торговать золотом, экспортированным из этой страны.
США также внесли еще несколько граждан Кубы в уже существующий черный список.
Отметим, сегодня стало известно, что США отменили санкции против турецких министров.
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Источник: korrespondent.net
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